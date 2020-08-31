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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acı: "Ülkemiz dünya liginde yeni rotalara yelken açıyor"

İHA

Acı: "Ülkemiz dünya liginde yeni rotalara yelken açıyor"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, “Önce Karadeniz, sonra Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, ayrıca güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, Türkiye dünya liginde yeni rotalara yelken açmak için çabalarını sürdürmektedir” dedi.
Acı, Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkileyen ve 2020 Mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüs (Covid19) ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya örnek olan mücadele sergilerken, alınan ekonomik tedbirlerin de devam ettiğini vurguladı. Acı, “Bu tabloda üzücü olan; vatandaşlarımızın yeterince duyarlı olmaması. Devletimiz kurallara uyum için her bir vatandaşın başına görevli veremez. Vatandaşlarımız da duyarlı olmalı” dedi.

Yeni teşvikler
Ağustos 2018’de başlayan kur ataklarının ve spekülatif saldırıların etkilerini gidermek için mücadele devam ederken, son olarak yatırım teşviklerinin yeniden düzenlendiğini anımsatan Acı, bu kapsamda Adana’nın da teşvik kriterlerinin iyileştirilmesinin etkilerinin ise önümüzdeki dönemde görüleceğine inandığını bildirdi. Acı, devlet teşviklerinin bir yatırımın maliyetini veya potansiyel karını etkileyen en önemli unsur olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın kararı ile Adana’ya teşviklerde 2’nci bölge yerine 3’ncü bölge kriterleri uygulanacak. Bunun yanı sıra Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ise 4. bölge desteklerinden faydalanacak. Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleşecek yatırımların bir alt bölge desteklerinden faydalanacak olması nedeniyle 4. bölge desteklerinden faydalanacak ilçe OSB’lerinde 5’nci bölge teşvikleri uygulanacak. Bu Adana için muazzam bir fırsat olacak” bilgisini verdi.

Doğalgaz
Karadeniz sahasında bulunan yeni doğalgaz rezervine de değinen ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, bunun ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok büyük bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, “Rezervlerin 3 yılda işletmeye alınacak olması ve yeni kaynakların da bulunma ihtimalinin yüksek olması, doğalgazın ülkemizin her yerine hızla yayılmasını sağlayacaktır” dedi.
Geçen yıl doğalgaz kullanan tüketiciler yıllık ortalama bin 700 TL fatura ödediğini vurgulayan Acı şöyle devam etti:
“Doğalgaz yurtdışından alındığı için döviz kurundaki her değişim tüketicinin faturasına yansıyordu. Artık ithalata bağımlılık azalacağından fiyatlar daha az oynar. Doğalgaz alımı için yurtdışına gidecek döviz azalacağından cari açıkta dengelenme olacaktır. Bu durum ekonomide iyileşme olarak görülecektir. Önce Karadeniz, sonra Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, ayrıca güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye dünya liginde yeni rotalara yelken açmak için çabalarını sürdürmektedir.”

İş dünyası umutlu
Meclis Başkanı İsmail Acı, mevcut tablonun iş dünyasını umutlandırdığını belirterek, “Enerjide arz güvenliği, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının aşağı yönlü hareketi, yerli kaynak payımızın arttırılması ile dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bu durum sanayimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü de olumlu etkileyecek ve istihdam gibi birçok imkanı beraberinde getirecektir” ifadelerine yer verdi. Türkiye tarihinde önemli bir yer eden Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünün heyecanını yaşadıkların belirten ATO Meclis Başkanı İsmail Acı,“30 Ağustos Zafer Bayramımız, tarihimizin altın yapraklarından birisidir. 30 Ağustos; Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğinin kanıtıdır. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığı 30 Ağustos ruhu ile sonsuza kadar devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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