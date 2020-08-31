AOSB "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin “TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirip, yapılan denetimler sonucunda “TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı, Valilik ve devletin tüm ilgili kurumlarının önlemlerinin harfiyen uygulandığı AOSB, bu çalışmalarını belgelendirdi.

"TSE Güvenli Hizmet" belgesini Ankara'da TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş'tan alan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, konuya ilişkin açıklamasında, pandemi sürecinde tüm platformlarda güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Önce Sağlık” prensibinden hareketle her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

TSE’ye de başvurarak,“TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirdiklerini ve güvenli hizmet için aldıkları tedbirlerin denetlenmesi talebinde bulunduklarını belirten Akpınar, bu kapsamda, TSE tarafından yapılan denetimler sonucunda “Covid19 Güvenli Hizmet” belgesi almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Akpınar, şöyle devam etti: “Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren AOSB Bölge Müdürlüğü olarak tüm önlemleri aldık. Bölge Müdürlüğü olarak bulaşı önlemek için 2014’ten beri sürdürdüğümüz AOSB Akademi eğitimlerini online sistemle gerçekleştirmeye başladık.

Devletimizin tüm ilgili kurumlarının uyarılarını harfiyen yerine getirdik. Bunlarla ilgili gerekli duyuru, afiş ve broşür gibi bilgilendirmeleri bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimize ilettik. Bulaşın önlenmesi için sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çalışanlarımıza işyeri, ev ve servis araçlarında uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirme eğitimi düzenledik.”

Akpınar, TSE’nin, sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan tüm şartları yerine getirdiklerini belirterek, pandemi riski tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu önlemleri en üst seviyede uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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