Sel şehidi dualarla uğurlandı Şehidin astsubay ağabeyi Ahmet Variyenli üniformasıyla törene katıldı

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Giresun’da 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde görev esnasında kaybolan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin (31) naaşı, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'da geçen cumartesi gecesi yaşanan sel felaketi sırasında TireboluDoğankent karayolunun 12’nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri alan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi nedeniyle Harşit Çayı’nda düşmesi sonucu kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin naaşı bulunduktan sonra Tufanbeyli ilçesine getirildi.

Doğanlı Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehdi Solmaz tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından cemaatten helallik alındı. Şehidin annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli törende güçlükle ayakta durdu.

Törende şehidin astsubay ağabeyi Ahmet Variyenli üniforması ile törene katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı defnedildi, saygı atışı yapıldı.

Şehidin ailesini Adana Valisi Süleyman Elban, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü teskin edip Türk bayrağını teslim etti.

Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı öğrenildi.

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