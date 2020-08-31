Esnaf kokudan duramayınca yalnız yaşayan adamın öldüğü ortaya çıktı

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Adana’nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aslanpaşa Mahallesi, İlikçikuyu Sokak'ta oturan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ebubekir Tatar'ın (52) evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek Ebubekir Tatar'ın cansız bedenine ulaştı. Tatar'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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