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Mesaj atıp taciz ettiği evli kadını takip ettiği sırada yakalanıp darp edildi Adana’da bir kişi mesaj atarak evli bir kadını tacizde bulunup sonra sokakta bisikletiyle takip ettiği sırada kadının eşi ve mahalleli tarafından yakalanıp darp edildi

İHA

Mesaj atıp taciz ettiği evli kadını takip ettiği sırada yakalanıp darp edildi Adana’da bir kişi mesaj atarak evli bir kadını tacizde bulunup sonra sokakta bisikletiyle takip ettiği sırada kadının eşi ve mahalleli tarafından yakalanıp darp edildi

Adana’da evli bir kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadını takip ettiği sırada kadının kocası ve mahalli tarafından yakalanıp darp edildi. Tacizci polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. bir süredir evli olan ismi belirtilmeyen kadına cep telefonuyla mesaj atarak taciz etmeye başladı. S.A., akşam saatlerinde ismi belirtilmeyen kadını sokakta bisikletiyle takip etmeye başladı. Durumu fark eden kadın, eşine haber verdi.

Olay yerine gelen kadının eşi, S.A.’yı mahalleliyle birlikte dövmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi.

Özel harekat timleri, olayın gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheli S.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen kadının daha önce S.A.’nın kendisini taciz ettiği yönünde suç duyurusu olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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