Adana'da uçuşlara 'sis' engeli



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da gece etkili olan sis, trafiği olumsuz etkilerken, uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu.

Kentte saat 02.30 sıralarında etkili olmaya başlayan ve güney kesimi kaplayan sis, görüş uzaklığını yer yer 100 metre ile 50 metre arasına kadar düşürdü. Sis, Karataş Caddesi ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda trafiği olumsuz etkiledi. Adana Havalimanı'nda iç ve dış hatlardaki bazı uçuşlar ise pilotların sis nedeniyle pisti görememesi nedeniyle yapılamadı. İstanbul'a gidecek bir yolcu, uçaklarının sis nedeniyle Adana'ya inemediğini, uçağın yakıt ikmali için Kayseri'ye indiğini, bu nedenle de uçuşlarının geciktiğini söyledi. Yolcular, geciken uçuşların ne zaman yapılacağına dair kendilerine henüz bilgi verilmediğini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-09-01 08:44:40



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