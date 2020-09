Furkan Vakfı'nın ele geçirilen etleri gaz enerjisine dönüştürüldü

ADANA,(DHA)ADANA´da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından toplanan, 5 milyon TL değerinde 38 ton 920 kilo kurban etinin, polis tarafından el konulduktan sonra geri dönüşüm tesisine götürülerek, imha edildiği ve bu işlemin ardından gaz enerjisi elde edildiği öğrenildi. Kamyonlarla getirilen etlerin ele geçirildiği depoda bulunan vakfın lideri Alparslan Kuytul'un sözde veliahdı Erol A.'nın, vakıf yöneticilerini, asker selamıyla karşıladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, 18 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo, kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul´a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.´nin (31) kiraladığı öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı´nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin, ihtiyaç sahiplerine gönderilmediği öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etlerin, sucuk yapılması için Kayseri´deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi. Geçen aylarda da Selahattin G.´ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha bin 800 ton kaçak etin ele geçirildiği belirtildi. Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.´ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ASKER SELAMI VEREREK KARŞILADI

Operasyonun ardından güvenlik şube ekipleri, kiralanan deponun güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Toplanan bağış etlerinin kamyonetlerle soğuk hava deposuna taşındığını saptayan ekipler, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'un sözde veliahdı olan Erol A.'nın araçlarla yapılan sevkiyatla tek tek ilgilendiği ve kapatılan vakfın eski yöneticilerinden Veysel D.'yi otomobilinin kapısını açıp, asker selamıyla karşıladığı ortaya çıktı. Ayrıca haklarında izinsiz gösteri yapma suçundan gözaltına alınan birçok vakıf üyesinin et sevkiyatında çalıştığı da öğrenildi.

ENERJİYE DÖNÜŞTÜ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekiplerinin baskınından sonra el konulan etler, imha edilmek üzere geri dönüşüm tesisine gönderildi. Burada özel bir işlemle imha edilen 38 ton 920 kilo etten gaz enerjisi üretildiği öğrenildi.

YARGILANMA DEVAM EDİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Şubat 2018'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Özel belgede sahtecilik', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 45 şüpheli hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuklu sanık Alparslan Kuytul, 5 Aralık 2019'da tahliye edilmişti. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

