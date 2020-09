Prof. Dr. Çil: "Kanser hastalarında bulaş oranı düşük” Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser hastalarının maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene azami önem verdiğini, bunun sonucu olarak da bulaş oranının düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, pandemi sürecini en iyi yöneten hasta gruplarının başında onkoloji hastalarının geldiğini söyledi. Kanser hastalarının maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene azami önem verdiğini, bunun sonucu olarak da bulaş oranının düşük seviyelerde seyrettiğinin altını çizen Prof. Dr. Çil, "Bu da gösteriyor ki virüse karşı en etkili koruma yöntemini maske, mesafe ve hijyen üçlüsü oluşturuyor" dedi.

Prof. Dr. Timuçin Çil, pandemi süreci başladığında salgından en fazla etkilenecek hasta grubunun kanser hastaları olacağı yönünde genel bir kanının yaygın olduğunu hatırlattı.

Beklenilenin aksine kanser hastalarında virüs ile enfekte olma oranın düşük seyrettiğini ve bu durumun sevindirici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çil, "Kanser hastalarında bulaş oranı düşük, ancak bulaş olan kanser hastalarında süreç diğer kişilere göre daha ağır seyredebiliyor" dedi.



Kanser hastaları daha disiplinize

Prof. Dr. Çil, "Elimizde iki veri var birisi New York bir diğeri ise Milano. Her iki veriye de baktığımız zaman kanser hastalarındaki bulaş oranının normal popülasyonun altında seyrettiğini görüyoruz. Kanser hastalarında bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğunu dikkate alacak olursak, sonucu normal karşılamayabiliriz. Ancak kanser hastaları gerçekten çok disiplinize bir hasta grubu. Dolayısı ile tedbirlere daha fazla dikkat ediyorlar. Özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene azami önem gösteriyorlar. Bunun doğal sonucu olarak da bizim hastalarımızda Covid19'a yakalanma oranının çok düşük düzeylerde kaldığını görüyoruz. Ancak bulaş olan kanser hastalarında Covid19'un ağır seyredebildiğini de unutmamamız gerekiyor. Kısacası bağışıklık sisteminiz ne kadar düşük olursa olsun, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ettiğiniz müddetçe, bulaş riski de o derece azalıyor. Sadece bu veriler bile Covid19 salgınına karşı maske, mesafe ve hijyenin üçlüsünün ne kadar önemli bir korunma yöntemi olduğunu gözler önüne seriyor" diye konuştu.



Mutlaka hekime başvurulmalı

Pandemi döneminde Covid19 dışındaki hastalık belirtilerinde hekime başvurma oranlarındaki azalmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çil, bu durumun ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Timuçin Çil, "Salgının pik yapma ihtimali ya da ikinci dalga beklentileri doğal olarak insanları endişelendiriyor. Hal böyle olunca hastalar büyük oranda, bulaş riskinin en fazla olduğunu düşündükleri sağlık kuruluşlarına gitmekten imtina ediyor. Bu tutum son derece yanlış. Çünkü kanser başta olmak üzere tüm hastalıklarda erken teşhis hastalığın tedavisinde büyük önem taşıyor. Geç kalınmış her teşhis, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Özellikle de kanser hastalarında. Bu nedenledir ki ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılmaması için, her hangi bir hastalık belirtisi görüldüğünde, salgına karşı etkili tedbirler alınarak vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı, gerekli tetkik ve tahliller yaptırılmalıdır, hekimin tavsiyeleri doğrultusunda tedaviye başlanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

