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Besici kadından telef olan koyunları için 'zehir verildi' iddiası

DHA

Besici kadından telef olan koyunları için 'zehir verildi' iddiası


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA´nın Kozan ilçesinde besicilik yapan Döndü Gültekin (42), telef olan 30 koyununa kimliği belirsiz kişilerce zehir verildiğini öne sürdü. Jandarma, zehir iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. 
İlçedeki Güneri Mahallesi´nde 165 koyunla besicilik yapan Döndü Gültekin, dün evde yemek yedikten sonra ağıla gidince 30 koyununun telef olduğunu gördü. Can çekişen bazı koyunlarını da kesmek zorunda kalan Gültekin, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne bildirdi. Yapılan incelemede, koyunlara zehir verildiği ortaya çıktı. Döndü Gültekin, 2013 yılında Gaziantep´te yaptığı ticaret sonucu parasını alamadığını, bunun yerine çok sayıda koyun aldığını ve o günden bu yana çeşitli zaman aralıklarıyla koyunların zehirlenerek, telef edildiğini öne sürdü. Gültekin, zehirleyen kişilerin kimliğini tespit edemediği için bugüne kadar şikayette bulunmadığını belirtti. Jandarma ekipleri, besici kadının iddiası üzerine soruşturma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-09-01 13:36:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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