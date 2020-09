Kızılay'dan yangında evleri yananlara gıda, kıyafet ve eşya yardımı

Can ÇELİKAli GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)TÜRK Kızılayı Adana Şubesi, orman yangını nedeniyle evleri zarar gören ilçe sakinlerine gıda, kıyafet ve eşya yardımı yaptı.

Kozan ilçesi Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde ev tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. İlçe sakinleri yangının yaralarını sarmaya çalışırken, evleri alevlerden zarar gören vatandaşlara yardım etmek için Türk Kızılayı Adana Şubesi bölgeye yardım konvoyu gönderdi. Kızılay Adana Şubesi ekipleri, yangından etkilenen Karahamzalı ve Çamlarca mahallelerindeki 100 aileye halı, yatak, battaniye, mutfak ve temizlik malzemeleri ile kavurma dağıttı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana´nın zor bir yangını atlattığını ve oluşan zararının onarılması adına, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

`SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ´

Ülkede son zamanlarda bu tür orman yangınlarının arttığını ve bu yangınların toplum olarak ciğerleri yaktığını dile getiren Saygılı, yaşanan yangının kent adına çok acı verici olduğunu belirtti. Tek tesellinin, yangında can kaybının yaşanmamış olması olduğunu belirten Saygılı, "Yangın sonucunda yüzlerce vatandaşımız evinden oldu. Biz, ilk günden bu yana onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Gıda, mutfak eşyası, temizlik malzemesi ve daha birçok çeşit yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Onların elini bırakmayacağız, hayatlarına dokunacağız" diye konuştu. Ekipler, yardım dağıtımının ardından, aşure de dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Can ÇELİK

