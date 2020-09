Adana'da yangın mağduru kadın: Biz kaçtık, alevler arkamızdan geldi

Can ÇELİKAli GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) TÜRK Kızılay Adana Şubesi, geçen haftaki orman yangınında evleri hasar gören aileler ve çocuklarına kurduğu ekiplerle psikolojik destek verdi. Kızılay psikoloğuna yaşadıklarını anlatan mağdurlardan Elif Azmaz, yangının hem evlerini hem içlerini yaktığını belirterek, "Biz kaçtık, alev arkamızdan geldi. Biz bunu gördük, kimseler görmesin" dedi.

Adana´nın Kozan ilçesi Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevresinde Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerinin bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde hane tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. İlçe sakinleri yangının yaralarını sarmaya çalışırken, evleri alevlerden hasar görenlere yardım etmek için Türk Kızılay Adana Şubesi, bölgeye yardım konvoyu düzenledi. Yardım konvoyunda gıda ve giyim yardımının yanı sıra kurulan ekiplerle mağdur olanlara psikolojik destek de sağlanıyor. Yangın mağdurlarından Elif Azmaz ile konuşan ekipler, uzun süre sohbet etti.

`ATEŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKTIK, BİLMİYORUM´

Yangın sırasında 3 çocuğuyla birlikte aracın içinde olduğunu ve bir süre alevlerden dolayı araçtan çıkamadıklarını dile getiren Elif Azmaz, kendilerine desteğe gelen Kızılay ekiplerine teşekkür ettiğini, yaşadıkları acının tarifi olmadığını kaydetti. O anları yaşlı gözlerle anlatan Aymaz, "Ateşin içinden nasıl çıktık bilmiyorum. Arabanın içinde kaldık yanacağız sandık. Çok şükür çocuklarımıza, canımıza bir şey olmadı. Biz alevlerin içinden nasıl kaçtık bilmiyoruz. Biz kaçtık, alev arkamızdan geldi. Biz bunu gördük kimse bunu görmesin. Allah sizlerden razı olsun. Büyük bir acı bu" diye konuştu.

`TOROSLAR'IN ZİRVESİ GİBİ DİK DURACAKLAR´

Yangının başladığı ilk günden itibaren destek olmak amacıyla bölgeye gidip geldiklerini kaydeden Türk Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise gıda, giyim gibi desteklerin yanı sıra mağdur olan yetişkin ve çocukların psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ekip olarak burada her hanenin kapısını çalıp insanları dinleyeceklerini kaydeden Saygılı, "Her fırsatta yanlarındayız. Moral motivasyon vererek yaraya merhem olmak için uğraşıyoruz. Millet olduğumuzu anlamak adına bunu yapıyoruz. Buradaki insanlar Toroslar'ın zirvesi gibi dimdik duracaklar, pes etmediler. Bu imtihan sonrası yaralar sarılacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Can ÇELİK

