Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA) ADANA'da, polis ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda, 49 kilo 925 gram takoz esrar ve 1148 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 eve baskın düzenledi. Ekiplerin narkotik köpekle yaptıkları operasyonda; 49 kilo 925 takoz esrar, 1148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-02 10:27:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.