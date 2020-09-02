Menevşe, medikalcilerin sorunlarını dinledi ATO Başkanı Atila Menevşe: "İlaç ve tıbbi cihaz sektörünün tahsilat problemi çözüme kavuşturulmalı"

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, tıbbi cihaz, medikal ve ecza depoları sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sağlık sektörüne medikal ve tıbbi malzeme tedariki sağlayan sektörün temsilcileri, tahsilat problemine çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Tüm dünyayı saran, küresel bir sağlık problemi olan Covid19 pandemisiyle önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektörüne medikal ve tıbbi malzeme temin eden firmaların temsilcileri Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’yi makamında ziyaret ettiler.

Ülkelerin en stratejik öneme sahip sektörlerinden olan sağlık sektörünün ayakta kalabilmesi için tedarik zincirince aksama olmaması gerektiğini vurgulayan ATO Başkanı Atila Menevşe, firmaların tahsilat sorununun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Medikal ve tıbbi malzeme sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden aylardır ödeme alamamalarının ilerde daha önemli sıkıntıları beraberinde getirebileceğini ifade eden Menevşe, “Sağlık sektörünün, özellikle yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Tedavide; hızlı müdahale, aksamayan ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin ne derece önemli olduğu aşikârdır. Sağlık sektörü paydaşlarından olan medikal ve tıbbi malzeme sektörü uzun zamandır, kamu ve üniversite hastanelerinden ödeme alamadıkları için işlerini sürdürebilme konusunda finansman sorunu yaşamaya başlamışlardır. Geri ödeme süreleri; kamu hastanelerinde 1415 ayı, üniversite hastanelerinde ise 36 ayı geçmektedir. Bu durum, ilerleyen zamanlarda vatandaşların sağlığı için geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir” dedi.

Ödemelerle ilgili korona virüs salgını öncesinde de problemler yaşandığını anımsatan Başkan Menevşe, vatandaşların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi için medikal ve tıbbi malzeme sektörünün tahsilat probleminin ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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