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Rekor sıcaklıkta inekler dev vantilatör ve duşla serinletiliyor Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanırken, sıcaktan dolayı süt verimi yüzde 50’ye kadar düşen inekler dev vantilatör ve duş sistemiyle serinletiliyor Çiftlik sahibi Ali Acembekiroğlu: “Süt veriminin düşmemesi için 200 vantilatör yağmurlama sistemi kullanıyoruz” “Daha önceki yıllarda sıcaktan dolayı yüzde 50’ye varan verim düşüşü olurken bu sistem sayesinde kaybın önüne geçtik”

İHA

Rekor sıcaklıkta inekler dev vantilatör ve duşla serinletiliyor Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanırken, sıcaktan dolayı süt verimi yüzde 50’ye kadar düşen inekler dev vantilatör ve duş sistemiyle serinletiliyor Çiftlik sahibi Ali Acembekiroğlu: “Süt veriminin düşmemesi için 200 vantilatör yağmurlama sistemi kullanıyoruz” “Daha önceki yıllarda sıcaktan dolayı yüzde 50’ye varan verim düşüşü olurken bu sistem sayesinde kaybın önüne geçtik”

Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanırken, sıcaktan dolayı süt verimi yüzde 50’ye kadar düşerken, inekler dev vantilatör ve duş sistemiyle serinletiliyor.
Adana’da 3 Eylül günü gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 44 derece olarak belirlendi. Bu verilere göre yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yıllara göre mevsim sıcaklıklarına bakıldığında Adana’da 1929’dan günümüze kadar Eylül ayında en yüksek sıcaklığın 43 derece olduğu görüldü. 91 yılın Eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana’da bu sıcaktan vatandaşların yanı sıra hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Hayvanların süt verim oranı kışın günlük 21 ton iken yazın yüzde 50’ye varan oranlarda düştüğü tespit edildi.
Adana’da uzun yıllardır hayvancılık yapan ve çiftlik sahibi olan Ali Acembekiroğlu hayvancılığa hayvan besiciliği yapmaya başladığı ilk dönemlerde aşırı sıcaklık nedeniyle süt veriminin yüzde 50’ye varan oranda düşmesinden dolayı ilginç bir yöntem geliştirdi. Acembekiroğlu, 2 bin civarındaki büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırlara önce dev vantilatörler yerleştirdi. Yazın sıcaklığın etkisi kesilmesi için bu vantilatörler 24 saat çalışmaya başladı. Bu sistem sayesinde süt verimi biraz yükselse de istenilen seviyeye ulaşamadı. Bunun üzerine ahırlara yağmurlama sistemi kurularak ineklerin gün boyu ara ara duş alması sağlandı. Ancak bununla da yetinmeyerek ineklerin toplu halde 30’ar dakika duş alacakları bir yer yapıldı. İnekler toplu olarak sırasıyla buraya alınarak hem dev vantilatörlerle serinletilip, hem de duş almaları sağlandı. Yazın inekler sağılırken bile duş sistemi kullanıldı. Bu sayede süt verimi kış aylarıyla kıyaslandığında yok denecek kadar azaldı.

“Sıcaklığı 30 dereceye kadar düşürüyoruz”
Acembekiroğlu, “Burada 200 vantilatör var ve 24 saat çalışıyor. Yağmurlama sistemimiz var önce suyu hayvanların üzerine serpiyoruz daha sonra fan devreye giriyor. Fan, üzerindeki nemi kuruturken nem hayvanın üzerindeki sıcaklığı alıyor ve o bölgedeki sıcaklık 30 dereceye kadar düşüyor. Bu sistem sayesinde süt kalitesini, hayvanın kalitesini ve tohumlamayı daha kaliteli yapabiliyoruz. Şu an Adana’da, ya klimalar ya da eski tip vantilatörler çalışıyor. Vantilatörler serinlemenin bir yolu, üzerimizdeki teri ve buharı alırken biz kısmen serinliyoruz. Bu serinletme sistemi olmasaydı aşağı yukarı yüzde 40, süt verimliliğinden kaybediyoruz. Sıcağın ve rutubetin daha fazla olduğu ovada hayvanlar adeta çöküyor ve süt verimi yüzde 50’e kadar düşüyor. Burası gayet serin bir yer 215 metre rakımda ve sürekli rüzgar esen bir alan ama yine de bu sıcağı başka türlü düşüremiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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