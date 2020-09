Aşırı sıcaklar, büyükbaş hayvanların et, süt ve üreme verimini düşürüyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da hava sıcaklığı 44 dereceyi bulurken, sıcak havadan sadece insanlar değil hayvanlar da olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle büyükbaş hayvanlarda aşırı sıcak nedeniyle verim düşüşü görüldüğünü kaydeden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Eğer hayvanlar yeterince serinletilmez ise özellikle süt verimleri yüzde 36 oranında düşer" dedi.

Yaz aylarında aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Çukurova´nın simge kentlerinden Adana´da, hava sıcaklığı 44 dereceyi aştı. Yüksek sıcaklıklardan bunalan insanların yanı sıra kentteki birçok hayvan türü de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Özellikle besicilerin, büyükbaş hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için önlemler alması gerektiğini belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yüksek sıcaklıktan etkilenen büyükbaş hayvanların et, süt, üreme verimlerinin düştüğünü söyledi. Adana gibi sıcaklarıyla ünlü kentlerde, besicilerin bu nedenle maddi kayıp yaşadığını ifade eden Köse, aynı zamanda hayvanların da bunaldıkları için mutsuz olduklarını aktardı.

'İDEAL ISI 13-24 DERECE ARASI'

Özellikle büyükbaş hayvanların kaliteli bir yaşam sürdürmesi için ideal ısının 13-24 dereceleri arasında değiştiğini belirten Köse, 24 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığında bu tür damızlık hayvanlarının yaşam dengesinin bozulduğunu ve bunun sonuçlarının kötü olduğunu anlattı. Soğuk havanın hayvanlar adına daha tolere edilebilir olduğunu fakat sıcaklar için aynı şeyin söylenemeyeceğini vurgulayan Köse, "Büyükbaş hayvanlar sıcak havaya maruz kaldıkları zaman verim düşüşü yaşarlar. Bundan dolayı yaz aylarında süt, et ve üremede verimler düşer. Örneğin sütte yüzde 36´lık bir veri düşüşünden söz edebiliriz. Bu da haliyle üreticiye büyük zarar verir. Çünkü sütün fiyatı değişmez" dedi.

'SİSTEMENİZ YOKSA HORTUMLA YAPIN'

Çiftliklerde mutlaka pervane ve fıskiye sisteminin olması gerektiğini söyleyen Nihat Köse, hayvanların hem ahırlarında hem de sağım yapılan yerlere gitmeden önce yer yer serinletilmesi gerektiğini belirtti. Hayvanların bu işlem sayesinde rahatlayacağını kaydeden Köse, şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvan besliyorsanız bu sıcaklarda serinletmek zorundasınız. Arkamda serinleyen hayvanların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Sıcak hava hayvanları mutsuz eder. Mutsuz hayvanın verimi düşer. Verim düşünce besici de mutsuz olur. Anlayacağınız bu bir zincirdir. Pervane ve fıskiye sitemi olmayanlar gerekirse bir hortum kullanarak hayvanlarını serinletsinler." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

