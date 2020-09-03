Bedia Kahya Kılıç: “Tohumları filizlendirerek tüketmek olgunlaşmış sebzeden daha etkili” Yaşam Koçu Kılıç: “Tohumları filizlendirmek sebzeden 600 kat daha etkili olabiliyor”

Yaşam Koçu Bedia Kahya Kılıç, “Tohumları filizlendirerek tüketmek, olgunlaşmış sebze olarak tüketmekten çok daha etkilidir. Olgunlaşmış bir sebzenin içerdiği maddeleri hemen hemen 20 ile 600 kat daha fazla şekilde içinde barındırıyor” dedi.

Yaşam Koçu Bedia Kahya Kılıç, son zamanlarda trend haline dönüşen tohumların filizlendirilmesi ve bedene sağladığı faydalar hakkında bilgi verdi. Paylaştığı faydalı bilgilerle özellikle annelere destek olan Bedia Kahya Kılıç, çeşitli mecralarda sıkça gördüğümüz vitamin, mineral ve protein deposu olan tohumların filizlendirilerek tüketilmesinin ‘mikro filiz’ olarak adlandırıldığını belirterek, “Mikro filiz, tohumlardan gelir ve olgunlaşmış bir sebzenin içerdiği maddeleri hemen hemen 20 ile 600 kat daha fazla şekilde içinde barındıran, bir bitkinin ilk dönemi hatta bitkinin bebek hali de denilebilir” dedi.

Mikro filize ilişkin örnekler de veren Kılıç, “Bir tabak yediğiniz brokoliden alacağınız mineral ve vitaminleri bir tutam mikro filiz brokoliden almanız mümkündür. Maş fasulyesinin protein oranı yüksektir. Maş fasulyesini filizlendirdiğinizde tam bir K ve C vitamini deposuna dönüşüyor. Günlük K vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısına yakınını karşılıyor, folik asit açısından da daha zengin hale geliyor ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Tohumları filizlendirerek tüketmek, olgunlaşmış sebze olarak tüketmekten çok daha etkilidir” şeklinde konuştu.



Neden mikro filiz ile çimlendirme yapılmalı?

Fonksiyonel tıp koçluk eğitimi de alarak bu alanda da uzmanlaşan iki çocuk annesi Bedia Kahya Kılıç, tohumları mikro filiz yöntemi ile tüketmenin önemini şu sözlerle anlattı: “Bir bitkinin yaşam enerjisinin tamamı onun tohum halinde depolanmıştır. Ve bu enerji en yüksek seviyesine tam tohumun suyla ve toprakla buluşup çatladığı, filizin yeşermeye başladığı anda ulaşır. Bitkideki yaşam gücü enerjisini besin değerleri açısından maksimum şekilde karşılayabileceğimiz an, yeni filizlendiği andır. Özellikle sebze sevmeyen ya da genel olarak yemek yemeyi sevmeyen insanlar için ihtiyaçları olan vitamin mineralleri karşılayabilmeleri açısından filizleri tüketmek çok etkili bir çözümdür.”

Bedia Kahya Kılıç, Endüstri Mühendisi olduktan sonra üzerine MBA yaparak eğitimini tamamladı. Kendi web sitesi üzerinden paylaştığı doğal yollarla yaşam enerjisini güçlü tutmak gibi içeriklerle okuyucularını bilgilendirmektedir. Ayrıca Ağustos ayından beri verdiği Theta Healing seminerleri ile insanların şifalanmasına ve kendini dönüştürmelerine aracılık etmektedir.

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