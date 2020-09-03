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Başkan Çetin: "Zabıta hizmetlerinde sıkıntı yaşamıyoruz"

İHA

Başkan Çetin: "Zabıta hizmetlerinde sıkıntı yaşamıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Özellikle salgın döneminde eksik personele rağmen zabıta ekiplerimiz çok önemli çalışmalar yaptı” dedi.
Türkiye’de Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194’üncü yıldönümü Çukurova Belediyesi’nde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Hafta dolasıyla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, zabıta personeliyle birlikte oldu, onlar için kutlama pastası kesti. Başkan Yardımcısı Selami Kandemir ve Zabıta Müdürü Kenan Özdemir’e çiçek veren Başkan Soner Çetin, zabıta personelini kutladı.
Başkan Soner Çetin, zabıtanın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Belediye denince ilk olarak akla zabıta gelir. Burada deneyimli ve özverili bir ekip var. Başkan yardımcımız ve müdürümüzle birlikte hepinizi kutluyorum. Kadromuz eksik ancak buna karşın zabıta hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunda da sizlerin özverili çalışması önemli rol oynuyor. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye yasası nedeniyle eksik olan personel sayısını tamamlamak için kadro tahsis etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Çetin, “Eksik kadroya rağmen özellikle salgın döneminde çok başarılı çalışmalar yaptınız. Yapılan bir araştırma Çukurova Belediyesi’ni pandemi ile mücadelede en başarılı belediye olduğumuzu ortaya koydu. Bu başarı sizlerin çalışmaları sayesinde oldu. Büyük emeğiniz var. Yüreğinize sağlık” şeklinde konuştu.

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