Adana’da Ağustos'ta 833 trafik kazası meydana geldi

Adana’da Ağustos ayında 409 maddi hasarlı, 417 yaralamalı, 7 ölümlü olmak üzere toplam 833 trafik kazası meydana geldi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde toplam 232 bin 242 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 282 araç trafikten men edilirken 531 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kent genelinde 409 maddi hasarlı, 417 yaralamalı, 7 ölümlü olmak üzere toplam 833 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 649 kişi yaralanırken 7 kişi de hayatını kaybetti.

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