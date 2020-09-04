Adana’da kaçakçılık operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 135 bin lira değerinde kaçak sigara, puro, elektronik sigara ve etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine belirlenen adreslere yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak bin paket sigara, 400 puro, 300 paket elektronik sigara kartuşu, 279 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat
YEREL HABERLER Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, ...
Kocasını öldüren kadın tutuklandı Adana’da tutuklanan kadının ifadesinde kocasının önce kendisine tüfeği doğrulttuğunu sonrada tüfeği kendisine verip kalbine tuttuğunu belirtti Fikriye Özbek'in "Ben tetiğe basmadım o tüfeğe vurarak ateş almasına neden oldu” dediği öğrenildi 11 yıldır evli olan genç kadının, kıskançlık yüzünden sürekli şiddet gördüğünü söylediği öne sürüldü
YEREL HABERLER Kocasını öldüren kadın tutuklandı Adana’da tutuklanan ...
Enstitüde zimmet operasyonu: 3 yılda 3 milyon lirayı zimmetlerine geçiren 6 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Enstitüde zimmet operasyonu: 3 yılda 3 milyon lirayı ...
Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi
YEREL HABERLER Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: ...
Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçiren 5 kamu görevlisi gözaltına alındı Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 5 zanlı ile bir sivilin zimmetlerine 3 milyon 181 bin 657 lira geçirdiği iddia edildi
YEREL HABERLER Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçiren 5 kamu ...
Bilim Kurulu üyesi Taşova: Koronavirüs 40 derece üzerindeki sıcaklıkta ölmüyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Taşova: Koronavirüs 40 derece ...
Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz" Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüs salgınının 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başlarında bitebileceğini belirtti "Vücut kitle endeksi 30 veya 35’in üzerinde olanlar dikkat” "Olası vaka sayısı pozitif vakaların 3-4 katı seviyesinde"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa ...
Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 ...
Adana'da okula giren hırsız, çaldığı kumbara ile yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da okula giren hırsız, çaldığı kumbara ile ...
Sosyal medyadan dolandırılan küçük kız korku dolu tehditleri anlattı Hayatın yükünü sırtında taşıyarak birikim yapan hamal baba gözyaşı içinde aileleri uyardı: “Ben yandım başka aileler yanmasın” "Çocuklarına telefon vermesinler, bugün benim başıma gelen bütün herkesin başına gelebilir. Allah kimseyi düşürmesin."
YEREL HABERLER Sosyal medyadan dolandırılan küçük kız korku dolu ...
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3)
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2)
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Adana’da Ağustos'ta 833 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Adana’da Ağustos'ta 833 trafik kazası meydana geldi
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor ...
Final'den Milli Eğitim'e 100 bin maske ve 1000 litre dezenfektan bağışı
YEREL HABERLER Final'den Milli Eğitim'e 100 bin maske ve 1000 litre ...
Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi Son 91 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Adana'da bir esnaf, asfaltta sucuklu yumurta pişirerek sıcağı test etti
YEREL HABERLER Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi Son 91 yılın en ...
Adana'da 91 yılın en sıcak günü Sıcaklık gölgede 45 dereceye çıktı, termometreler 53 dereceyi gösterdi Asfalt, kömür ve odun ateşinde çalışan işçilerin sıcakla imtihanı Asfalt işçileri 180, fırıncılar 80, kebapçılar 70-80 derecede çalışıyor
YEREL HABERLER Adana'da 91 yılın en sıcak günü Sıcaklık gölgede 45 ...
Başkan Çetin: "Zabıta hizmetlerinde sıkıntı yaşamıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Zabıta hizmetlerinde sıkıntı ...
Bedia Kahya Kılıç: “Tohumları filizlendirerek tüketmek olgunlaşmış sebzeden daha etkili” Yaşam Koçu Kılıç: “Tohumları filizlendirmek sebzeden 600 kat daha etkili olabiliyor”
YEREL HABERLER Bedia Kahya Kılıç: “Tohumları filizlendirerek ...
Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini ...
Bankanın güvenlik görevlisi bıçaklandı Adana’da bankada tartıştığı müşteri tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bankanın güvenlik görevlisi bıçaklandı Adana’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X