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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı.

Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten mavi şimşekler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Altay'da geçiren orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaşma imzaladı.

Kerim Avcı, Altay'da 15 maçta görev yaparken 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı.

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