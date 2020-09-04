Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Teknik Direktör Fatih Akyel ile anlaştı.
Turuncubeyazlı ekip, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Fatih Akyel’i getirdi.
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