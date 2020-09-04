Adana’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adana’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde KadirliAkdam yolu Kozan girişinde Adem U. (24) yönetimindeki 26 E 4695 plakalı otomobil ile 01 ABV 805 plakalı Yasemin Ş.’nin (39) kullandığı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Damla Şahin (12), Fadime Avcı (56), Kerem Can Uçar ve Türkan Uçar (52) yaralandı. Cankur ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerini tarafından Kozan devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

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