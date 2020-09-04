İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana yolunda meydana geldi. Yasemin Şahin (39) yönetimindeki 26 E 4695 plakalı otomobil ile Adem Uçar'ın (24) kullandığı 01 ABN 805 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde yolcu konumunda bulunan Fadıma Avcı (56), Kerem Can Uçar (13), Sudenaz Damla Şahin (12) ve Türkan Uçar (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Türkan Uçar, Fadıma Avcı ve Sudenaz Damla Şahin, il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-09-04 22:36:14



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