Adana Demirspor, Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı

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ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 sezon takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdığımı duyurdu.

Mavi-lacivertli kulübüm resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 sezondur formamızı giyen Kurtuluş Yurt ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-09-05 00:29:49



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