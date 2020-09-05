Otomobil hırsızları tutuklandı Tutuklanan iki zanlının, otomobillerin camını kırarak düz kontak yöntemi ile çalıştırıp götürdükleri öğrenildi

Adana’da cam kırıp düz kontak yaparak otomobil çalan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümit T. (34) ve Uğur K. (35) Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde park halinde duran ve H.G.’ye ait otomobilin camını 26 Ağustos günü kırıp düz kontak yaparak çaldı. H.G. sabah kalkıp işe gitmek üzere otomobilini bıraktığı yere bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde polis, zanlıların 5 Nisan günü elektrikli bisiklet çalan şahıslarla aynı kişi olduğunu, ayrıca zanlıların 14 Ağustos’ta da motosiklet çaldığını tespit etti. Bu tespitler üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların çaldığı otomobil 28 Ağustos’ta Akıncılar Mahallesinde bulundu. Hırsızların, çaldıkları otomobili bir hurdacıya sattığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesine yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.