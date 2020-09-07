Adana'da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da yapılan uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ağustos6 Eylül tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, 3 bıçak ve 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı öne sürülen 115 iş yerine de idari işlem başlatıldı.

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