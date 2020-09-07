Yüreğir'de 10 mahalleye 10 yeni park Başkan Kocaispir: "Yüreğir'de parksız mahalle kalmayacak"

Yüreğir Belediyesi, 10 mahalleyi parkla buluşturacak.

2020 yılı içinde 8 adet çocuk oyun ve dinlenme alanını hayata geçiren Yüreğir Belediyesi, 49 mevcut parkın da inşaat ve tadilat işlerini tamamladı. Devam eden çalışmalarla yıl sonuna kadar hiç parkı olmayan 10 mahalle parkla buluşacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Camili, Çatalpınar, Gümüşyazı, Kayarlı, Pekmezli, Sakızlı, Sazak, Yahşiler, Yalnızca ve Yeniköy mahalleleri için ihale sürecinin başladığını söyledi. Başkan Kocaispir, “Yüreğirimiz devasa kamu ve özel sektör yatırımları ile Adana’nın yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Doğru planlama ve yönetimle çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalışıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını aksatmadan yaparken bir taraftan da ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Biliyoruz, hiç parkı olamayan kırsal mahallelerimiz var. Bir program dahilinde bütün mahallelerimizi parklarla donatacağız” şeklinde konuştu.

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