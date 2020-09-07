Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi



Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos6 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 115 iş yerine de idari işlem uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Eser PAZARBAŞI

2020-09-07 12:47:52



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