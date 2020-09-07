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MHP Adana'da kongrelerini tamamladı Avcı : “Bahane değil hizmet üreten anlayışı hakim kılacağız”

İHA

MHP Adana'da kongrelerini tamamladı Avcı : “Bahane değil hizmet üreten anlayışı hakim kılacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana’da 15 ilçenin tamamında kongrelerini tamamladı.
Son ilçe kongresi Karataş’ta yapıldı, İsmail Arıcı ‘MHP Karataş İlçe Başkanı’ seçildi. Divan Başkanlığı’nı MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk’ün üstlendiği ve korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında açık havada gerçekleştirilen kongreye, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı korkut da katıldı.
MHP, Adana’daki 15 ilçede tüm kongreleri birlik ve beraberlik ruhu içinde başarıyla gerçekleştirdi. Tamamlanan kongreler sonucunda ilçe başkanları şu isimlerden oluştu:
Seyhan İlçe Başkanı Baha Bener, Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener, Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Ceyhan İlçe Başkanı Erdoğan Ekli, Pozantı İlçe Başkanı Şeref Dinç, Karataş İlçe Başkanı İsmail Arıcı, Karaisalı İlçe Başkanı Sezai Yılmaz, Aladağ İlçe Başkanı Bayram Kabak, İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık İlçe Başkanı Halim Özyürek, Saimbeyli İlçe Başkanı Abdullah Esentürk, Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir ve Tufanbeyli İlçe Başkanı Haydar Dömek.

“Tek yürek, tek ses olduk”
İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve tercihini sandığa yansıtan delegasyonu tebrik ediyorum. İlçe kongrelerimizi birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde tek ses, tek yürek olduk ve her yerde tek adayla tek liste çıkardık. Böylesine güçlü bir kaynaşma, böylesine güçlü birliktelik her siyaset kurumuna nasip olmaz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle Adana’da mevcut gücümüzü artırarak ilerliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ni ve diğer ilçeleri de kazanmak suretiyle bahane değil,
hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız” dedi.

“Hedefimiz daha güçlü bir Türkiye”
Başkan Avcı, “Hiçbir beşeri hesabı olmadan canımızdan aziz bildiğimiz Türk milletinin birliği, huzuru için çalışan ve bu uğurda beş bin şehit veren tek siyasi hareketiz. Yerelde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler ve imkanlar sunmanın gayretini verirken, genelde de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde ‘Önce ülkem ve milletim’ şuuru içinde sarsılmaz bir iradeyi temsil ediyoruz. Hedefimiz daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu bir Türkiye’dir ve inanıyoruz, başaracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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