Erkan Zengin Adana Demirspor’dan ayrıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Erkan Zengin, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar" dedi.

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