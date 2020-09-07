Adanaspor Başkanı Bayram Akgül’ün annesi toprağa verildi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Başkanı Bayram Akgül ve Başkan Yardımcısı Hamza Akgül’ün dün vefat eden anneleri Ayşe Akgül bugün toprağa verildi.

Turuncubeyazlı kulübün başkanı Bayram Akgül ve başkan yardımcısı Hamza Akgül’ün annesi olan Ayşe Akgül dün vefat etti. Akgül’ün cenaze namazı bugün Kabasakal Mezarlığı’nda kılındı. Kılınan namazın ardından Ayşe Akgül’ün cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye kent protokolünün yanı sıra, spor camiasından çok sayıda kişi ve Akgül ailesinin yakınları katıldı.

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