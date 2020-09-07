Maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcunun altın yüzüklerini çaldı



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da maskeli ve eldivenli 2 şüpheli, ellerindeki tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi Yaşar Çetinkaya'yı (68) korkutarak 5 altın yüzük çaldı. Ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren şüphelileri yakalamak için polis, çalışma başlattı.

Olay, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan 2 şüpheli, "Bu bir soygundur" diyerek kuyumcu dükkanına girdi. Şüphelilerin tabanca doğrulttuğu iş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya, altınları vermemek için direndi. Ancak şüpheliler, Çetinkaya'yı iteledikten sonra tabancanın kabzasıyla tezgah camını kırıp 5 altın yüzük çaldı. Olaydan sonra ara sokaklara girerek izlerini kaybettiren 2 kişi, maske ve eldivenleri çıkarıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini saptamak üzere çalışma başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-07 17:49:59



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