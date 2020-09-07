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Tabancalı bıçaklı gaspçıları kuyumcu çalışanı silahsız püskürttü Adana’da maske ile eldiven takıp, tabanca ve bıçakla kuyumcu soymaya gelen iki kişi silahsız kuyumcu çalışanı karşı koyunca 3 yüzüğü çalıp kaçtılar

İHA

Tabancalı bıçaklı gaspçıları kuyumcu çalışanı silahsız püskürttü Adana’da maske ile eldiven takıp, tabanca ve bıçakla kuyumcu soymaya gelen iki kişi silahsız kuyumcu çalışanı karşı koyunca 3 yüzüğü çalıp kaçtılar

Adana’da maske ile eldiven takıp, tabanca ve bıçakla kuyumcu soymaya gelen iki kişi silahsız kuyumcu çalışanı karşı koyunca 3 yüzüğü çalıp kaçtılar.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında maske ile eldiven takıp kuyumcuya gelen iki kişi, tabanca ve bıçak çekip “Bu bir soygundur ölmek istemiyorsanız altınları verin” dedi. Bunun üzerine kuyumcu çalışanı Mehmet Alıç silahsız bir şekilde şahıslara karşı koydu. Şahıslardan biri silahın kabzasıyla vitrin camını kırıp altınları almak istedi. Diğer zanlı ise Alıç ile boğuşmaya başladı. Bu sırada kuyumcu dükkanı sahibi Yaşar Çetinkaya ise panik butonuna ve alarma bastı. Sesi duyan zanlılar korkup kuyumcudan 3 yüzük alıp kaçtı. Zanlılar ara sokaklarda eldiven, maske ve altınları almak için kullandıkları torbayı atıp kaçtı. Olay yerine gelen polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya, zanlıların kapıyı zorlayıp içeri girerek altınları istediğini ancak vermediklerini söyledi. Mehmet Alıç ise iki kişinin geldiğini, altınları almak istediğini ancak vermeyince ölümle tehdit ettiklerini belirterek, “Benim yakamdan tutup altınları almak istediler. Ben silahlı olmalarına rağmen onlarla boğuştum. Sonra alarm çalınca kaçtılar” diye konuştu.
Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce de bu kuyumcuya 500 metre uzaklıkta bir kuyumcunun camını kıran iki kişi altın almak isteyip kaçmışlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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