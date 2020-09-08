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15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatı 250 sektöre katkı sağlayacak, trafiği rahatlatacak

DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatı 250 sektöre katkı sağlayacak, trafiği rahatlatacak


Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, yapımı 700 milyon TL ödenekle Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen, tamamlandığında Türkiye'nin ikinci büyük köprüsü olma özelliği taşıyacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kamu müteahhitlerinde sevinç yarattı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yarım kalan inşaatın başlamasıyla 250 sektörün katkı göreceğini ve hizmete açılınca kent trafiğinin rahatlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan metro için de destek bekliyoruz" dedi.
Seyhan Nehri üzerinde, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştirecek, bağlantı yollarıyla birlikte bin 800 metre uzunluğa ulaşacak, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temeli, 2016 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla atıldı. Projenin yüzde 30'unun tamamlanmasının ardından 2019 Yerel Seçimleri'nde Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar döneminde, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek, projeye ara verildi.
Vatandaşlar, projenin kent trafiği için çok önemli olduğunu belirterek, devam ettirilmesi gerektiğini savundu. Başvurular üzerine Devlet Bahçeli Köprüsü'nü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin talebiyle köprünün isminin '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirildiğini duyurdu.
TRAFİĞİMİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK
Karar, kentte yaşayan vatandaşların yanı sıra kamu müteahhitleri tarafından da sevinçle karşılandı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bütçe görüşmelerine girilmeden ödenek ayrılmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, ihalenin eylül-ekim arasında yapıldıktan sonra Adana'ya hazır hale getirileceğini bildirdi. Projenin, Ulaştırma Bakanlığı'na devrolmasıyla kentin ve Büyükşehir Belediyesi'nin mali yükümlülüğünün azalacağını anlatan Karslıoğlu, "Hem de hızlı bir şekilde Adana ekonomisine 2 yılda katkı sağlayacak. Köprümüz, 6 şeritten oluşuyor. Ortasında da gidiş-dönüş raylı sistem bulunuyor. Yüreğir ve Seyhan ilçeleriyle birlikte Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, yeni stadyumu birbirine bağlayan entegre bir proje. Hem ekonomimize can simidi olacak hem de trafiğimizi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tabii burada Büyükşehir Belediyemiz'e de büyük görevler düşmektedir. Bu bağlantı yollarından sonra hem üniversite tarafına hem hastane tarafına hem diğer bağlantı yollarının kesiştiği yerlerde trafiği yoğunlaştırmamak adına projeleri tamamen sağlayacağına eminiz" dedi.
'METRO İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'
Başkan Karslıoğlu, inşaat sektörünün 250 sektörü arkasından getiren lokomotif bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Köprümüz inşaata başladığı zaman Adana ekonomisine A'dan Z'ye istihdam olarak da büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ikinci büyük köprüsünü Adana´mıza sağlayacak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Maliye Bakanımıza, Adana milletvekillerimize, mülki idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sadece Adana için değil, tüm Türkiye için de örnek olacak bir projedir. Çukurova'da buna benzer projelerin devamını getirmek gerekiyor. Diğer illerimiz de aynı projeden devam edebilirler. Aynı zamanda da belki Adana´mızın metrosu için de önemli bir örnek olur. Cumhurbaşkanımızdan metro için destek bekliyoruz inşallah" diye konuştu.
AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Umut ise köprünün tamamlanmasıyla Adana trafiğinin rahatlayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
'MİLLİ POLİTİKALAR HİÇ DEĞİŞMEZ'
AKAMDER Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ise Avrupa ülkeleri ve süper güç devletlere bakıldığında milli politikaların ön planda olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset değişir, iktidar değişir ama hedefledikleri milli politikaları hiç değişmez. Giden siyasi parti gitmiştir, gelen siyasi parti aynen görevine devam eder. Şimdi burada geçmiş yönetimin eksiği olmuş olabilir. Hatası olmuş olabilir veya yeterli olmayabilir. Bu proje Adana için çok önemli. Yüreğir ile Seyhan'ı ve Çukurova'yı birbirine bağlıyor. Seyhan Nehrimiz üstünde çok önemli bir geçiş sağlayacak, Adana trafiğini rahatlatacak" diye konuştu.
'BARAJ SEDDİNDEN TRAFİK AKIYOR'
AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Burak da şu an Çukurova Üniversitesi yakınlarındaki Seyhan Baraj Gölü seddinin trafiğe açık olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey ancak Adana´mızda uzun zamandan beri bu yapılmaktadır. Geçmiş dönemde yapılan bu yatırım yarım kalmıştı, Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu işe el attı ve en kısa zamanda tamamlanacaktır. Hayırlı olsun. Adana'nın ekonomisine, vatandaşların vakit ve akaryakıt tasarrufuna katkısı olacak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-09-08 08:41:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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