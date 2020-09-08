Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya 5 tutuklama



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da Rohat Kardaş'ın (20) silahla başından vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i, tutuklandı.

Olay, 3 Eylül günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada başından vurulan Rohat Kardeş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, 5 Eylül günü, kavgaya karıştıkları belirlenen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18), Şehmuz Y. (21), Ömer S. (18), Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.´yi (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 5 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, detaylı inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Dilyan Ö., Umut T., Uğur M., Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-08 09:55:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.