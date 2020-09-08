Tufanbeyli'de gölette ceset bulundu

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evci Mahallesi'ndeki gölete balık avlamaya gelen vatandaşlar su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Ali Rıza Cirrik'e ait olduğu belirlendi.

Ali Rıza Cirrik'in cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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