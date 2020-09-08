Altın Koza Onur ve Emek ödüllerinin sahipleri belli oldu Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a verilecek

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 1420 Eylül tarihleri arasında pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu. Festival kapsamında düzenlenecek ödül töreninde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a takdim edilecek.

Türk sinemasının en önemli film festivallerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ustaları bu yıl da unutmuyor. 27. kez düzenlenen festival kapsamında verilen Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri’nin ve Orhan Kemal Emek Ödülü’nün takdim edileceği üç isim açıklandı.

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ile oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz’a veriliyor. Üç usta isme ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

1420 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl pandemi nedeniyle “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” olmak üzere sadece iki kategoride yarışma yapılıyor.

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