Adana'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-09-08 15:50:47
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