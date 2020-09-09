Seyhan Dikimevi, sipariş almaya başladı Seyhan Belediyesi dikimevinde belediye personelinin ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra diğer belediyelerden gelen siparişleri de alıyor

Seyhan Belediyesi dikimevinde belediye personelinin ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra diğer belediyelerden gelen siparişler de yerine getirilmeye başlandı. Karataş Belediyesi personel kıyafetlerinin tesliminin ardından Osmaniye'ye bağlı Yarbaşı Belediyesince sipariş edilen personel çalışma kıyafetlerinin ilk partisinin teslimi yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın göreve gelmesiyle birlikte “Üreten Seyhan” parolası çerçevesinde, boya atölyesi ve çiçek üretimi dışında Seyhan Dikimevi de, Akkapı Mahalklesinde faaliyete başladı. Seyhan Dikimevi’nin faaliyete başlamasıyla belediye personelinin kullandığı kıyafetlerin ihale ile alımına son verilerek, tüm personel kıyafetlerinin çok uygun fiyata dikimevinde üretilmeye başlandı. Ayrıca Seyhan dikimevinde pandemi sürecinin ilk dönemlerinde de 750 bin maske üretimi gerçekleştirildi.

Çalışanlarının büyük bölümü kadın ve işi bilen ustalardan oluşan Seyhan Dikimevinde üretilen kıyafetlerin, kalite ve dayanıklılık kriteri diğer belediyeleri de harekete geçirdi. Çevre illerden Belediyeler Seyhan Belediyesine başvuruda bulunarak personel kıyafetlerini diktirmek üzere sipariş veriyor. Bu belediyelerden olan Osmaniye'nin Yarbaşı Belediyesi de personelin yazlık ve kışlık kıyafetlerinin siparişini kısa süre önce verdi. Üretilen ilk etap yazlık ürünler Yarbaşı Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üretimden gelen gücün ciddi bir kaynağa dönüşeceğine inandığını söyledi. Başkan Akay şöyle konuştu:

“Geldiğimiz ilk günden beri, üretime odaklandık. Geldiğimiz noktada Seyhan dikimevi aracılığıyla kendi personelimizin kıyafetlerini kendimiz ürettik. Şimdi Seyhan dikimevinde var olan potansiyelimizi başka Belediyelerin kıyafet siparişleri için de kullanmaya başladık. Burada ciddi bir kazanç elde ediyoruz. Kazandığımızı yine Seyhanlı’ya kaynak olarak aktarıyoruz. Her alanda üretmeye, kazandığımızı halka hizmet için kaynak olarak kullanmaya devam edeceğiz.”

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