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7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlılarından biri televizyon programına çıkmış

DHA

7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlılarından biri televizyon programına çıkmış


Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da 2013'te 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt'ü (22) öldürüp, cesedini valize koyarak, Pozantı ilçesindeki dere yatağına attığı belirlenen Ersin Yalçınkaya (46) ve ona yardım eden Savaş Sanatman (38) ile Nazlı Tuğulucan, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerden Savaş Sanatman'ın kayıp başvurusu yapılan Zeynep'i bulmak için televizyon programına, telefonla bağlandığı ortaya çıktı.
Olay, 24 Aralık 2013 tarihinde Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt ile Savaş Sanatman birlikte yaşamaya başladı. Taksicilik yapan Sanatman tarafından başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı öne sürülen Söğüt, birlikte olduğu kişilerden birinden hamile olduğunu fark edince durumu Savaş Sanatman´a söyledi. İddiaya göre, çocuğu aldırmak istemediğini söyleyen Söğüt ile Sanatman arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sanatman'ın akrabası Ersin Yalçınkaya, eve misafir olarak geldi. Sanatman, sabah kahvaltısı öncesi, ekmek almak için markete gitti. Bir süre sonra dönen Sanatman, Yalçınkaya'nın kollarını ve suratını kanlar içinde görünce ne olduğunu sordu. Yalçınkaya, "Zeynep'i öldürdüm. Boğuşma sırasında tırnaklarıyla kollarıma ve yüzüme zarar verdi. Bu iş duyulursa seni de öldürürüm, sakın sesini çıkarma ve bana yardım et" dedi. Bunun üzerine 2 şüpheli, kentte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı Tuğulucan'ın yanına gitti.
VALİZE KOYUP GÖTÜRDÜLER
Şüphelilerden Ersin Yalçınkaya, "Zeynep öldü, sesinizi çıkarmayacaksınız, bu saatten sonra ben ne dersem onu yapacaksınız. Yoksa ikinizi de öldürürüm" diyerek, Tuğulucan'ın aracıyla eve gelmesini, cesedi taşımaya yardım etmesini istediği öne sürüldü. Birlikte eve giden şüpheliler, Söğüt'ün cesedini valize koyup Sanatman'a ait taksinin bagajına koydu.
Yalçınkaya, daha sonra Sanatman ve Tuğulucan'a otoyola çıkmalarını, kendisinin arkadan geleceğini, polis çevirmesi veya yol kontrolü olması halinde haber verilmesini istedi. Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'ne giden şüphelilerden Ersin Yalçınkaya, Zeynep'in cesedinin bulunduğu valizi dereye attı. Birkaç saat sonra tekrar bölgeye giden Ersin Yalçınkaya, valizin yerini değiştirerek başka bir yere attı.
KAYIP BAŞVURUSU YAPTILAR, TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKTILAR
Cesedi attıktan sonra Ersin Yalçınkaya, Savaş Sanatman'ı tehdit ederek, "Şimdi adliyeye gidip Zeynep'in kayıp olduğunu söyleyeceksin. Ben de seninle geleceğim. İfadende sakın benden bahsetme" dedi. İki şüpheli daha sonra adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu.
Zeynep Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı da polise giderek, kızına ulaşamadığını söyledi.
Arbiye Ballı, aradan geçen süre içinde kızından haber alamayınca, televizyon programlarına çıktı. Savaş Sanatman da programa telefonla canlı yayına bağlanıp Zeynep'i kayıp olduğu günden beri hiç görmediğini söyledi.
KORKUDAN 3 KENT DEĞİŞTİRDİ
Olayın ardından Savaş Sanatman ve Nazlı Tuğulucan'ı tehdit eden Ersin Yalçınkaya, bu kişilerden sürekli para istedi. Yalçınkaya, Tuğulucan'dan eşiyle birlikte işlettiği çiçekçi dükkanını istedi. Tehditler üzerine Tuğulucan, evini önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya, son olarak da Erzurum'a taşıdı.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Yapılan çalışmalardan sonuç alınamayan Zeynep Söğüt´ün dosyası, cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek 7 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayet Büro ekipleri, Söğüt'ün en son görüştüğü kişi olan Savaş Sanatman'ı sorguya aldı. Ekipler, Savaş Sanatman´ın verdiği ifadelerin çelişkili bulunca, 2013'te kullanılan taksinin plakasını Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) sorguladı. Aracın, Söğüt'ün kayıp ihbarının yapıldığı tarihten 2 gün önce Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Tekir Gişesi'nden çıkış yaptığı saptandı. Ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yapılan sorguda Sanatman olayı itiraf etti. Savaş Sanatman´ın ifadesi doğrultusunda Yalçınkaya ve Nazlı Tuğulucan da yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler, Söğüt'ün cesedinin atıldığı Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'nde de arama yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada, genç kadının cesedinin bulunduğu valiz bulundu. Valizde yapılan incelemede, birkaç kemik parçası bulundu.
Şüphelilerden Ersin Yalçınkaya sorgusunda, "O gün Zeynep ile evde tektik, bana boşandığım eşim hakkında bir şeyler söyledi. Ben de dedikodu yapmaması gerektiğini söyledim. Küfretti, bende yastıkla boğdum" dedi. Nazlı Tuğulucan ise olaydan dolayı her gün vicdan azabı çektiğini, bu cinayeti itiraf etmek isteğini, ancak Yalçınkaya'nın tehdit ve baskılarından korktuğunu anlattı.
TAHLİYE OLABİLMEK İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ İÇMİŞ
Dört kez evlenip boşanan Ersin Yalçınkaya´nın, olay öncesi 'yağma ve gasp' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye olduğu belirtildi. Yalçınkaya'nın cezaevinden sağlık sebebiyle tahliye olabilmek için kireç sökücü içtiği, kaldırıldığı hastanede midesinin yarısının alındığı ifade edildi.
Emniyette sorguları tamamlanan Savaş Sanatman, Nazlı Tuğulucan ve Ersin Yalçınkaya, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK
2020-09-09 10:27:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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