Pozantı’da orman yangını

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Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopterle havadan destek veriliyor.

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