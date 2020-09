Maske takmayanlara tepki: Sevdikleri ölünce maske takmak için geç olacak

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)TÜRKİYE genelinde koronavirüs vaka sayıları günden güne artarken bazı vatandaşlar maske takma zorunluluğuna rağmen kuralları göz ardı etmeye devam ediyor. Adana´da yasağa rağmen sokakta maskesiz dolaşanlara tepki gösteren Cansu Ağca, "Sevdikleri ölünce maske takmak için geç olacak" dedi. Sokaklarda maskesiz dolaşan Ali Demirdelen ise koronavirüsün ölüme neden olduğuna inanmadığını belirterek, sadece polis gördüğünde maske taktığını kaydetti.

Türkiye'de son 24 saatte açıklanan verilere göre, koronavirüs nedeniyle toplam hasta sayısı 283 bin 270´e çıkarken dün İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğa rağmen bazı vatandaşlar maske kuralını hiçe saydı. Adana´da kentin işlek noktalarından olan Atatürk Caddesi´nde dolaşan bazı vatandaşlar maske takmazken bazıları ise maskelerini kollarına ya da çene altına takmayı tercih etti. Maske kuralına uyan kişiler ise uymayanlara tepki gösterdi.

'HASTA ANNEMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Pandemi sürecinin başından itibaren kurallara uyarak, maske taktığını dile getiren Cansu Ağca, konunun ciddiyetinin farkında olmayan insanları gördükçe çok üzüldüğünü ve öfkelendiğini söyledi. Koronavirüsten ölen insanların sayıdan ibaret olmadığını ve her birinin bir ailesi olduğunu hatırlatan Ağca, "Maske takmayan, kendi canının yanında bizimkini de hiçe sayıyor. Ben evdeki hasta annemi düşünüyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Sadece onu değil, tüm insanları düşünüyorum. Takmayanlar koronavirüsün gerçek olduğunu sevdikleri ölünce anlarlar ama o zaman maske takmak için geç olacak" dedi.

VİRÜSÜN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMIYOR

Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 900 bini aşmasına rağmen virüsün öldürdüğüne inanmadığını kaydeden Ali Demirdelen ise maske takmayı sevmediğini belirtti. Sadece polis gördüğünde maske taktığını söyleyen Demirdelen, "Ölümden korkuyorum ama koronavirüsten korkmuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

