Vali Elban'dan kadın kooperatiflerine destek sözü Adana’da “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi

Adana Valisi Süleyman Elban, kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya katkıda bulunduğunu belirterek, "Daha çok ürün, daha iyi ambalaj ve daha fazla kişiye ulaşılması, daha fazla kadınımızın ekonomiye dahil edilerek gelir elde etmesi, bir şey ürettiği konusunda özgüven oluşturulması, bu anlamda tatmin duygusunun artması için bu işin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu konuda sizlere destek olacağım” dedi.

Adana’da faaliyet gösteren “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde birbirinden farklı el emeği, göz nuru ürünlerin bulunduğu sergiyi ziyaret eden Vali Elban, yetkililerden bilgiler aldı.

Adana genelinde gerçekleştirilen kooperatifçilik faaliyetlerinin değerlendirildiği ve Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz tarafından gerçekleştirilen sunumla kadın kooperatifleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, “Geldiğim ilde 3 yıl boyunca büyük çaba sarf ederek bir kadın kooperatifi kurmayı başardık. Orada amacımız kadınlarımızı üretime dahil etmekti. Ama buraya geldiğimizde Adana’da hazır bir potansiyelin olduğunu gördük. Kenti bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşımak için Adana’nın tarihini, kültürel değerlerini, lezzetlerini bütün somut soyut tüm kültürel ve doğal varlıklarını doğru tanıtmamız doğru işlememiz lazım” dedi.

Pandemiyle birlikte doğalorganik gıda ihtiyacı ortaya çıktığını belirten Vali Elban, "Bu konuda sizler hem yöresel ürün üretip pazarlamaya çalışırken farkına varmadan aynı zamanda insanların aradığı doğal organik gıda zincirini kurmuş oluyorsunuz. Diğer taraftan dünyadaki baş döndürücü iletişimle birlikte dünya o kadar tekdüzeleşti ki batıdaki ile doğudaki hamburgerin tadı, kokusu aynı oldu. İnsan olarak yapımız gereği biz farklı şeyleri istiyoruz, farklı lezzet farklı koku bulmak istiyoruz. Mağaza zincirleri ile artık her yerde aynı ürünü bulabiliyoruz, her şey fabrikasyon oldu" diye konuştu.

"Yaptığınız iş çok önemli"

Vali Elban “Ürettiğiniz ürünlerle bu şehrin farklı yönlerini, farklı lezzetlerini, kültürel değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Yani Adana bezi, Adana reçeli farklı bir şey, oyalarınız bambaşka bir şey. Bunların hepsi bizim yüzyıllarca rafine olarak gelmiş kültürümüzün nihai ürünleri ve bunları bizim ulusal marketlerde ya da şehrin herhangi bir AVM’sinde bulma şansımız yok. Yaptıklarınız el emeği, göz nuru ürünler, sizler fedakarlık yapıp çalışıp gayret edip üretip hem özgüven kazanıp hem ekonomimize katkı sağlayarak bir şeyler başardığınızı göstererek dünyanın tekdüzeliğine ve sıkıcılığına meydan okuyorsunuz. Burada başlamış bir süreç var. Bu sürecin daha da gelişmesi için başta pazar olmak üzere önemli dokunuşların yapılması gerek. Üniversite veya bu işlerde yetkin tasarımcılar ile işin uzmanları getirilerek eğitim verilmesi, belli dokunuşlar yapılması konusunda sizlere destek olmak istiyorum. Daha çok ürün, daha iyi ambalaj ve daha fazla kişiye ulaşılması, daha fazla kadınımızın ekonomiye dahil edilerek gelir elde etmesi, bir şey ürettiği konusunda özgüven oluşturulması, bu anlamda tatmin duygusunun artması için bu işin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu konuda sizlere destek olacağım” dedi.

Vali Elban; kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya katkıda bulunan, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasına imkan tanıyan önemli bir hareket olduğunu aktarıp kentte kadın girişimcilerin kurduğu kooperatiflerin etkinliğinin artırılmasını önemsediklerini dile getirerek bu konuda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantı, Vali Elban’ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

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