Vali Elban'dan kadın kooperatiflerine destek sözü Adana’da “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban'dan kadın kooperatiflerine destek sözü Adana’da “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi

İHA

Vali Elban'dan kadın kooperatiflerine destek sözü Adana’da “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi

Adana Valisi Süleyman Elban, kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya katkıda bulunduğunu belirterek, "Daha çok ürün, daha iyi ambalaj ve daha fazla kişiye ulaşılması, daha fazla kadınımızın ekonomiye dahil edilerek gelir elde etmesi, bir şey ürettiği konusunda özgüven oluşturulması, bu anlamda tatmin duygusunun artması için bu işin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu konuda sizlere destek olacağım” dedi.
Adana’da faaliyet gösteren “Kadın Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin Değerlendirildiği Toplantı” Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde birbirinden farklı el emeği, göz nuru ürünlerin bulunduğu sergiyi ziyaret eden Vali Elban, yetkililerden bilgiler aldı.
Adana genelinde gerçekleştirilen kooperatifçilik faaliyetlerinin değerlendirildiği ve Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.
Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz tarafından gerçekleştirilen sunumla kadın kooperatifleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, “Geldiğim ilde 3 yıl boyunca büyük çaba sarf ederek bir kadın kooperatifi kurmayı başardık. Orada amacımız kadınlarımızı üretime dahil etmekti. Ama buraya geldiğimizde Adana’da hazır bir potansiyelin olduğunu gördük. Kenti bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşımak için Adana’nın tarihini, kültürel değerlerini, lezzetlerini bütün somut soyut tüm kültürel ve doğal varlıklarını doğru tanıtmamız doğru işlememiz lazım” dedi.
Pandemiyle birlikte doğalorganik gıda ihtiyacı ortaya çıktığını belirten Vali Elban, "Bu konuda sizler hem yöresel ürün üretip pazarlamaya çalışırken farkına varmadan aynı zamanda insanların aradığı doğal organik gıda zincirini kurmuş oluyorsunuz. Diğer taraftan dünyadaki baş döndürücü iletişimle birlikte dünya o kadar tekdüzeleşti ki batıdaki ile doğudaki hamburgerin tadı, kokusu aynı oldu. İnsan olarak yapımız gereği biz farklı şeyleri istiyoruz, farklı lezzet farklı koku bulmak istiyoruz. Mağaza zincirleri ile artık her yerde aynı ürünü bulabiliyoruz, her şey fabrikasyon oldu" diye konuştu.
"Yaptığınız iş çok önemli"
Vali Elban “Ürettiğiniz ürünlerle bu şehrin farklı yönlerini, farklı lezzetlerini, kültürel değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Yani Adana bezi, Adana reçeli farklı bir şey, oyalarınız bambaşka bir şey. Bunların hepsi bizim yüzyıllarca rafine olarak gelmiş kültürümüzün nihai ürünleri ve bunları bizim ulusal marketlerde ya da şehrin herhangi bir AVM’sinde bulma şansımız yok. Yaptıklarınız el emeği, göz nuru ürünler, sizler fedakarlık yapıp çalışıp gayret edip üretip hem özgüven kazanıp hem ekonomimize katkı sağlayarak bir şeyler başardığınızı göstererek dünyanın tekdüzeliğine ve sıkıcılığına meydan okuyorsunuz. Burada başlamış bir süreç var. Bu sürecin daha da gelişmesi için başta pazar olmak üzere önemli dokunuşların yapılması gerek. Üniversite veya bu işlerde yetkin tasarımcılar ile işin uzmanları getirilerek eğitim verilmesi, belli dokunuşlar yapılması konusunda sizlere destek olmak istiyorum. Daha çok ürün, daha iyi ambalaj ve daha fazla kişiye ulaşılması, daha fazla kadınımızın ekonomiye dahil edilerek gelir elde etmesi, bir şey ürettiği konusunda özgüven oluşturulması, bu anlamda tatmin duygusunun artması için bu işin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu konuda sizlere destek olacağım” dedi.
Vali Elban; kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya katkıda bulunan, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasına imkan tanıyan önemli bir hareket olduğunu aktarıp kentte kadın girişimcilerin kurduğu kooperatiflerin etkinliğinin artırılmasını önemsediklerini dile getirerek bu konuda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantı, Vali Elban’ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Adana’da kongre heyecanı MHP Adana İl Kongresi 26 Eylül'de yapılacak
YEREL HABERLER MHP Adana’da kongre heyecanı MHP Adana İl Kongresi 26 ...
Maske takmayanlara tepki: Sevdikleri ölünce maske takmak için geç olacak
YEREL HABERLER Maske takmayanlara tepki: Sevdikleri ölünce maske ...
Pozantı'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Pozantı'da orman yangını (1)
Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, ...
Zimmetlerine milyonlarca lira geçiren enstitü çalışanı 1'i kadın 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Zimmetlerine milyonlarca lira geçiren enstitü ...
Pozantı’da orman yangını
YEREL HABERLER Pozantı’da orman yangını
Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlının yakalanma anı kamerada Muğla'nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalan zanlı itiraz üzerine Adana’da otobüste alındı
YEREL HABERLER Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlının ...
Altın Koza'da Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER Altın Koza'da Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ...
Ahıra giren sokak köpekleri 7 keçiyi telef etti Adana’da gece ahıra giren sokak köpekleri 18 keçiyi yaralarken 7’sini telef etti, keçilerin sahibi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Ahıra giren sokak köpekleri 7 keçiyi telef ...
7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlılarından biri televizyon programına çıkmış
YEREL HABERLER 7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlılarından biri ...
Ahmet Emin Ahlatcı: “Altın ihracatında bu yıl hedefimiz 750 milyon dolar”
YEREL HABERLER Ahmet Emin Ahlatcı: “Altın ihracatında bu yıl ...
Adana’da belediye otobüsünde ayakta yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Adana’da belediye otobüsünde ayakta yolculuk kamerada
Soner Çetin’den temizlik işçilerine teşekkür
YEREL HABERLER Soner Çetin’den temizlik işçilerine teşekkür
Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı Adana’da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı Zanlı sevgilinin Zeynep Söğüt’ün annesinin kızının bulunması için çıktığı canlı yayına telefonla katıldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl ...
4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı Adana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklandı Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mutemet olarak çalışan ve 4 bin lira maaş alan zanlının 3 yıllık hesap hareketinin 2 milyon 380 bin lira olduğu aralarında tuvaletin de olduğu 35 taşınmazının bulunduğu öne sürüldü
YEREL HABERLER 4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 ...
Adana'da torbacılara operasyon: 19 kişi tutuklandı Bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 722 gram esrar, 3 bin 886 uyuşturucu hap 5 kilo 348 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da torbacılara operasyon: 19 kişi ...
Seyhan Dikimevi, sipariş almaya başladı Seyhan Belediyesi dikimevinde belediye personelinin ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra diğer belediyelerden gelen siparişleri de alıyor
YEREL HABERLER Seyhan Dikimevi, sipariş almaya başladı Seyhan ...
'Okulda yoğun olarak dokunulan yerler, sık sık temizlenmeli'
YEREL HABERLER 'Okulda yoğun olarak dokunulan yerler, sık sık ...
Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti
YEREL HABERLER Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti
Kozan'daki orman yangını söndürüldü Yangında yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
YEREL HABERLER Kozan'daki orman yangını söndürüldü Yangında yaklaşık ...
Karalar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Başkan Karalar, metronun yükünün de Adanalının üzerinden alınmasını beklediklerini söyledi
YEREL HABERLER Karalar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Başkan ...
Adana'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X