Altın Koza'da, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 22 film yarışacak

ADANA, (DHA)TÜRKİYE'deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu. Yarışmaya başvuran 117 film arasından, 4 kategoride toplam 22 film yarışmaya hak kazandı.

Türkiye´nin farklı illerindeki birçok üniversiteden öğrencinin başvurduğu Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması´nın ön değerlendirmeleri 24 Ağustos8 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Ana jüri üyeliğini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol´un üstlendiği yarışmanın 'Belgesel' kategorisinde 6, 'Canlandırma' kategorisinde 4, 'Deneysel' kategorisinde 5 ve 'Kurmaca' kategorisinde 7 olmak üzere toplam 22 kısa film yarışacak. Ana jürinin değerlendirmelerinin ardından her bir kategoride `En İyi Film Ödülü´nü kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması´nın kazananları, 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali´nin ödül töreninde açıklanacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-09-09 14:28:55



