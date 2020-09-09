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"Ateş Kuşları" Adana'daki yangına böyle müdahale etti

İHA

"Ateş Kuşları" Adana'daki yangına böyle müdahale etti

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları ile müdahale ediliyor.
Bugün saat 11.30'da ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol etmek için ekipler, karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterlerlerin yanı sıra "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları da katılıyor. Yangına müdahale eden Ateş Kuşları İHA tarafından görüntülendi.
Görüntüleri paylaşan Orman Genel Müdürlüğü "Yeşil Vatan'ın birçok noktasında yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları dualarımız sizlerle" notunu düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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