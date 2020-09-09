Pozantı'da orman yangını (2)

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri ve çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, müdahale etmeye devam ediyor. Yangında yüzlerce ağaç, kül oldu. 6 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz ile 250 kişilik personel ve bölge halkı, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2020-09-09 17:37:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.