Pozantı'da orman yangını (3)

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'ATEŞ KUŞLARI'NI İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLEDİ

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale eden, 'Ateş Kuşları' olarak adlandırılan uçaklar, İnsansız Hava Aracı tarafından görüntülendi. Görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü'nce sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, "Yeşil Vatan'ın birçok noktasında yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları, dualarımız sizinle" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-09-09 18:21:00



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