Pozantı'da orman yangını (4)



EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.

Evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlardan Arif Çetin (55), bir an önce yangın söndürüldükten sonra evlerine geri dönmeyi umduklarını söyledi. Türkan Hasburalı (60) ise eşinin rahatsız olduğu için yürüyemediğini, zabıta ekiplerinin yardımıyla evden çıkabildiklerini kaydetti. Tahliye edilen vatandaşlar, güvenli bölgelere götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2020-09-09 19:17:42



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