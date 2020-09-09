Pozantı Belediye Başkanı Çay: “Yangının sabotaj olma ihtimali var” “Yangın bölgesine yakın 200’e yakın ev boşaltılıyor”

Adana’nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Savcılık soruşturmasıyla, kolluk güçlerinin tespiti ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün ihtimaliyle bir sabotaj olabilme ihtimali üzerinde soruşturma devam ediyor” dedi.

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, “Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanın da rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durumda” diye konuştu.



“200’e yakın ev boşaltılıyor”

Başkan Çay, “Kaymakamımız Adana Valimiz Süleyman Elban’dan aldığı talimat doğrultusunda şuan yaklaşık 200’e yakın ikametin boşaltma çalışmasını yürütüyoruz. Havada kararacağı için bunun bizi çok zorlayacağını düşünüyoruz” dedi.



“Böylesine büyük yangını Pozantı hiç görmedi”

Yangın bölgesinin sert kayalık bir bölgede olduğunu aktaran Başkan Çay, “Yangına karadan çok fazla müdahale etme şansımız yok. Havadan ne yapabilirsek o yapılıyor. Havadan yapılan müdahalelerinde şu ana kadar yeterli olmadığını hepimiz gözümüzle görüyoruz. Geçmiş olsun diyoruz, Pozantımız için çok üzücü bir gün yaşıyoruz. 11 yıldır belediye başkanıyım böylesine büyük yangını Pozantı hiç görmedi” şeklinde konuştu.



“Sabotaj olma ihtimali var”

Sabotaj ihtimali üzerinde soruşturmanın devam ettiğini belirten Başkan Çay, “Çünkü birkaç noktada yangın seyretmeye başlayınca bu ihtimalin yüksek olduğu görüldü” ifadelerini aktardı.

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