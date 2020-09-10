Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir” “Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir”

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir ona çok yakınız. Sıkıştırdık yangını” dedi.

Vali Süleyman Elban, maske ve sosyal mesafe denetiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pozantı’daki orman yangınına ilişkin bilgi veren Vali Elban, “Zannediyorum çok kısa süre içerisinde kontrol altına alacağız. İyice yangın belli bir bölgeye sıkıştırıldı. Dünkü gibi rüzgar da yok. Dolayısıyla rüzgarın olmaması hem nemliliği arttırıyor hem de yangının hızını azaltıyor. Bu olumlu iki etkenin faydasıyla dün geceden beri arkadaşlarımız belli bir alana sıkışması konusunda çaba gösterdi. Sabah günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da 6 helikopter 1 uçakla müdahaleye başladık. Tahmin ediyorum çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir ona çok yakınız sıkıştırdık yangını” şeklinde konuştu.

Vali Elban, sabotaj iddialarına yönelik, “Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir. Bunu söylemek için çok erken” dedi.

Elban, yangından etkilenen alan için de, “Kaba bir hesap yapılabilir ancak alan içerisinde bahçeler var. Ormanlık olmayan kayalık alanlar var ve birde yanmayan alanlarda var. Dolayısıyla kesin bir rakam vermek güç. Herhangi bir can kaybımız yok. Yaralımız yok. Herhangi bir canlı hayvan telafimiz yok. Yerleşim yerinde ev, ahır gibi yerde bir yangın yok. Bir köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Eğer yangın tamamen kontrol altına alınır tamamen söndürülürse o köylerimize tekrar geçeceğiz. O köyün de yangından etkilenme ihtimali de sıfıra yakın bir ihtimale dönüştü” diye konuştu.

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